Южноуральские ватерполистки выиграли первый тур Чемпионата России

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15 ноября 2021, 15:04 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено ВК «Динамо-Уралочка»

Стартовый тур проходил в Златоусте (Челябинская область).

Главная команда «Динамо-Уралочка ЗМЗ» практически без препятствий одержала победу в первом туре Чемпионата России по водному поло среди женских команд. На счету сборной четыре победы.

Напомним, что на престижные соревнования руководство златоустовского ватерпольного клуба направило 2 команды. Вторая сборная Южного Урала тоже показала неплохие результаты: на ее счету всего лишь одно поражение от одноклубниц и 3 победы: над Узбекистаном, Казахстаном и «Спартаком» из Волгограда.

Идея заявки на всероссийские соревнования сразу двух коллективов получила высокую оценку спортивной общественности региона. По мнению главного тренера мужской сборной России по боксу Виктора Фархутдинова, это создает условия для профессионального роста спортсменов.

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