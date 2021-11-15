Чемпионы офиса: как спорт влияет на эффективность бизнеса?

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15 ноября 2021, 10:58

Корпоративный спорт – новый тренд в российских компаниях, но с каждым годом он становится все популярнее: как среди работодателей, так и среди самих сотрудников российских компаний. Здоровый образ жизни и регулярные занятия спортом из категории личного выбора переместились в сферу корпоративной идеологии. Например, ГК «Концерн «Покровский» - один из крупнейших сельхозпроизводителей в стране со штаб-квартирой к Ростове-на-Дону и агробизнесом, который объединяет 22 предприятия в 17 районах Краснодарского края, не только проводит корпоративные соревнования и турниры, но и активно поддерживает личные спортивные увлечения своих сотрудников. «Активный человек – активен во всем: и на работе, и в личной жизни», - уверены в группе компаний.

Спортивная мотивация

Как считают HR–эксперты, спорт является хорошим методом тимбилдинга. Корпоративные спортивные программы помогают решить проблемы в коллективе и повысить эффективность работы, поэтому сегодня многие работодатели создают возможность для своих сотрудников заниматься спортом. Компании проводят спортивные мероприятия, организуют марафоны, создают условия для занятий в офисе или включают годовой фитнес-абонемент в социальный пакет.

По данным hh.ru, каждая двадцатая вакансия в 2021 году содержит информацию о компенсации расходов на спорт, скидках на фитнес или наличие собственного спортзала, а также корпоративных спортивных мероприятиях. В целом занятия спортом поддерживает каждый третий работодатель. Причем в крупных корпорациях уделяют этому гораздо больше внимания: среди компаний со штатом более 500 сотрудников внедряют спортивные мотивации в корпоративную культуру 44%.

«Поддержка спортивных увлечений сотрудников не только повышает привлекательность Концерна как работодателя, но и дает ощутимые результаты: создает сплоченную команду, укрепляет взаимоотношения и командный дух, ну и, конечно же, здоровье сотрудников. А забота о здоровье команды – это одна из важнейших составляющих нашей корпоративной культуры», - отмечает управляющий агробизнесом ГК «Концерн «Покровский» Станислав Кашуба.

Предприятия концерна на постоянной основе проводят для своих сотрудников различные спортивные мероприятия – по волейболу, футболу, настольному теннису и др. В 2021 году ГК «Концерн «Покровский» провел первый корпоративный шахматный турнир. В отборочном туре приняли участие более 80 сотрудников группы компаний – как работающих в настоящее время, так и уже находящихся на пенсии. Победители и финалисты турнира получили памятные кубки и массу позитивных эмоций.

«Шахматы – это не только наука, искусство и спорт, это еще и развитие личности, преодоление себя и своих внутренних страхов для достижения новых результатов. В этой игре нужно думать, планировать, развивать стратегическое мышление. Это как раз те качества, которые мы ценим в своих сотрудниках. Мы увидели активный интерес к корпоративному шахматному турниру со стороны персонала, поэтому обязательно продолжим это начинание в дальнейшем», - комментирует директор по персоналу ГК «Концерн «Покровский» Анна Бабенко.

В здоровом теле

Помимо корпоративных спортивных программ ГК «Концерн «Покровский» развивает целый ряд крупных социальных проектов, направленных на оздоровление персонала. На Черноморском побережье Краснодарского края под управлением Концерна находится санаторно-курортный комплекс, занимающий территорию 12 га. В парке отеля высажено более 40 видов реликтовых хвойных пород и 50 видов кустарников и лиственных деревьев. Все сотрудники предприятий группы компаний и члены их семей могут отдыхать в парк-отеле «Небуг» в Туапсинском районе на льготных условиях, а в межсезонье для них организуются специальные оздоровительные и образовательные туры.

В Ростове-на-Дону Концерн открыл Центр здоровья «Покровский», оборудованный инновационными тренажерами для спортивной, посттравматической взрослой и детской реабилитации, лечения нарушений осанки и болей в суставах. Еще один проект в столице Донского региона – школа традиционного уданского ушу и цигун «Уданпай», которая проводит регулярные групповые занятия по даосским практикам самосовершенствования. Занятия ведет опытный инструктор - врач-психотерапевт, руководитель Трансперсонального тренинга Грофа в России Владимир Емельяненко, который был личным учеником мастера У Сюй, даосского монаха, многократного чемпиона мира по традиционному ушу, специалиста по даосской медицине, акупрессуре и цигун. Все сотрудники концерна при желании могут посетить занятия в группе, восстановить и укрепить здоровье, обрести внутреннюю силу и душевное равновесие.

Копилка личных достижений

Корпоративные соревнования и турниры закаляют команду и укрепляют взаимоотношения в коллективе, однако концерн уделяет много внимания и поддержке личных спортивных увлечений сотрудников. Так, специалист по безопасности ГК «Концерн «Покровский» Сергей Копачёв профессионально занимается тайским боксом и уже 19 лет выступает на ринге. За это время он стал трехкратным чемпионом России, девятикратным чемпионом СНГ, двукратным чемпионом Европы, а также Интерконтинентальным (Россия – Америка) и Международным (Россия – Армения) чемпионом по тайскому боксу. В прошлом году Сергей принес в копилку сборной России по тайскому боксу (Muay Thai) золотую медаль Чемпионата Европы-2018 E.M.C. в категории «Любители», а также Пояс Чемпиона в категории «Полупрофессионалы». А в октябре 2021 года вернулся с турнира в Ереване с титулом Международного чемпиона (Россия – Армения). Концерн «Покровский» не только оплачивает все расходы, связанные с участием в соревнованиях, но и в период подготовки освобождает Сергея Копачева от части рабочих обязанностей, чтобы позволить спортсмену выделить время для более интенсивных тренировок.

Юрист ГК «Концерн «Покровский» Юрий Месропян уже 10 лет играет в хоккей, сейчас он вратарь краснодарской команды Ночной хоккейной лиги – ФК «Адреналин». В 2019 году Юрий провел на льду в общей сложности более 800 минут, сыграв в 14 хоккейных матчах, а годом ранее – 900 минут (15 игр).

«Хоккей – моя детская мечта, но играть я стал уже во взрослом возрасте. Это спорт для сильных телом и духом людей, он требует от игрока полной самоотдачи. Нужна очень хорошая физическая форма, сила, выносливость, скорость, но самое главное – дисциплина и способность работать в команде. Командные виды спорта закаляют характер и силу воли, развивают командные навыки, учат работать над собой. Тот, кто хочет достичь вершин, собирает волю в кулак и добивается поставленной задачи. Не важно, где – на ледовой арене или в офисе», - уверен Юрий Месропян.

Управляющий агробизнесом ГК «Концерн «Покровский» Станислав Кашуба со школьных лет играет в большой теннис. В последние 12 лет активно тренируется, принимает участие в городских и региональных турнирах. В его рабочем кабинете – стеллаж с кубками и наградами разного уровня. В октябре 2021 года Станислав Кашуба завоевал призовые места в нескольких категориях на крупнейшем международном любительском турнире по теннису Russian Open 2021, который проходил в Сиде (Турция). В этом году в турнире приняли участие более 400 игроков из России, Казахстана, Украины, Узбекистана, Латвии, Литвы, Кипра, Израиля и других стран.

«Спорт помогает поддерживать себя в форме, развивает стрессоустойчивость, самодисциплину, нацеленность на результат. А большой теннис помимо развития физических навыков и быстроты реакции еще и учит думать, просчитывать стратегию соперника, точно моделировать различные игровые ситуации. Кроме того, теннис - один из самых энергозатратных видов спорта, он требует полной концентрации на процессе игры, что помогает сбросить не только физическое, но и психическое напряжение», - считает Станислав Кашуба.

ГК «Концерн «Покровский» уделяет много внимания как профессиональному, так и личному развитию своих сотрудников. В этом отношении спорт – прекрасный мотиватор, регулярные занятия не только улучшают физическую форму, но и полностью меняют систему жизненных ценностей Спорт – это здоровый образ жизни, это активность, сила воли, ответственность, умение работать в команде и стратегически мыслить. «Во время тех собеседований, которые провожу лично, я всегда интересуюсь, если ли хобби, занимается ли человек спортом и каким именно, сколько времени этому уделяет. Разносторонние люди, среди интересов которых есть спорт, зачастую высокоэффективны и на своем рабочем месте. Активный человек – активен во всем, я в этом твердо убежден», - добавляет управляющий агробизнесом Концерна.

Экономист ООО «Тимашевский сахарный завод» (входит в ГК «Концерн «Покровский») Дмитрий Мотренко играет в шахматы с 6 лет. В школьные годы Дмитрий активно занимался легкой атлетикой, неоднократно становился победителем и призером всероссийских и краевых первенств. В 17 лет выполнил норматив кандидата в мастера спорта в легкоатлетическом многоборье. В шахматы играл в промежутках межлу выступлениями в легкой атлетике. Участвовал в краевых шахматных соревнованиях «Белая ладья», в 2008-2009 гг. становился чемпионом Павловского района Краснодарского края по блицу. Когда поступил в КубГАУ, сосредоточился на учебе и спортивные достижения отошли на второй план. А шахматы остались – как хобби и развлечение. В 2021 году Дмитрий Мотренко стал победителем первого шахматного турнира концерна «Покровский», продемонстрировав отличные навыки игры. «Шахматы развивают два основных качества – дисциплину и целеустремленность. Это интеллектуальная игра, в ней нужны стратегическое мышление, хорошая память, умение рассчитывать варианты и планировать свои действия. В финале турнира концерна «Покровский» за шахматной доской встретились шесть сильнейших игроков, я получил огромное удовольствие от игры с коллегами», - делится Дмитрий Мотренко.

На сегодняшний день Дмитрий ведет активный образ жизни: принимает участие в Любительской волейбольной лиге Кубани и играет в шахматных турнирах в сети Интернет.

Юрист ГК «Концерн «Покровский» Евгений Магаляс увлекся волейболом в детские годы, ходил на тренировки в поселковую секцию. Но активно играть стал уже взрослым и сейчас входит в состав команды «Колос» (п. Октябрьский), которая уже два года подряд становится победителем соревнований по волейболу среди сельских поселений Ейского района Краснодарского края. «В жизни человека спорт обязательно должен присутствовать. Не представляю себя вечером на диване перед телевизором, лучше пойду в спортзал или на площадку. Волейбол – командная игра, она учит тому, что победа – это не личное достижение, а общий результат, и достичь ее можно только совместно», - считает он.

Дети – наше будущее

ГК «Концерн «Покровский» не только реализует собственные спортивные проекты, но и поддерживает профессиональные и любительские соревнования различного уровня, а также оказывает спонсорскую помощь отдельным спортсменам. За счет средств Концерна отремонтировано старинное здание в ст. Новоминской, в котором расположена детская спортивная секция (дзюдо). В станице Копанской Ейского района отремонтирована спортивная школа №8. На постоянной основе выделяются средства на проведение детских спортивных мероприятий, приобретение формы и инвентаря, оказывается поддержка в организации поездок спортивных команд и творческих коллективов поселений для участия в соревнованиях и конкурсах краевого и федерального масштаба.

«Для многих районов Краснодарского края предприятия Концерна являются градообразующими, на которых трудятся целыми семьями. Поэтому мы принимаем активное участие в благоустройстве и развитии поселений, где живут наши сотрудники, их близкие, их дети. Дети – это наше будущее, они должны расти здоровыми, активными и целеустремлёнными. А наша задача им в этом помочь и показать пример», - считает управляющий агробизнесом ГК «Концерн «Покровский» Станислав Кашуба.

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