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Джастин Гейджи призвал Хабиба Нурмагомедова быть скромнее

, 10:23

Джастин Гейджи призвал Хабиба Нурмагомедова быть скромнее
Фото: karate.ru

Американский боец смешанного стиля Джастин Гейджи обратился к россиянину Хабибу Нурмагомедову в социальных сетях.

Перепалка началась в Инстаграме, где Нурмагомедов обратился к Гейджи и попросил того заткнуться и признать, что именно Ислам Махачев заслуживает титульного поединка в Абсолютном бойцовском чемпионате. Джастин отреагировал на выпад постом в Твиттере.

Американец обратил внимание Хабиба, что дрался и проигрывал в поединках с лучшими в то время, как Махачев еще не встречал оппонентов из первой пятерки. Гейджи призвал бывшего чемпиона UFC быть скромнее.

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