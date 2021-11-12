В игре против тобольского «Нефтехимика» «Челбаскет» одержал две победы
12 ноября 2021, 15:45 Татьяна Михайлова
Матчи прошли 10 и 11 ноября.
После долгого перерыва клуб «Челбаскет» снова проводит домашние встречи. На этой неделе состоялись две игры с «Нефтехимиком», по результатам которых челябинцам удалось одержать победы. Итог — 91:79 и 84:71 в пользу «Челбаскета».
«У нас нет проходных матчей и легких соперников, мы каждый раз стараемся максимально выкладываться, — прокомментировал главный тренер команды «Челбаскет» Евгений Сорокин. — И первая, и вторая игры были очень сложными, очень плотными».
Сейчас у челябинских спортсменов есть небольшой перерыв для передышки, затем им предстоит сыграть с «Мицубаскетом» из Липецка. Матчи состоятся 20 и 21 ноября в ДПШ им. Н. Крупской, начало в 17 часов.
6+
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.