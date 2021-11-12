В игре против тобольского «Нефтехимика» «Челбаскет» одержал две победы

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12 ноября 2021, 15:45 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено БК «Челбаскет»

Матчи прошли 10 и 11 ноября.

После долгого перерыва клуб «Челбаскет» снова проводит домашние встречи. На этой неделе состоялись две игры с «Нефтехимиком», по результатам которых челябинцам удалось одержать победы. Итог — 91:79 и 84:71 в пользу «Челбаскета».

«У нас нет проходных матчей и легких соперников, мы каждый раз стараемся максимально выкладываться, — прокомментировал главный тренер команды «Челбаскет» Евгений Сорокин. — И первая, и вторая игры были очень сложными, очень плотными».

Сейчас у челябинских спортсменов есть небольшой перерыв для передышки, затем им предстоит сыграть с «Мицубаскетом» из Липецка. Матчи состоятся 20 и 21 ноября в ДПШ им. Н. Крупской, начало в 17 часов.

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