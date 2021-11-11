В челябинском дворце спорта «Юность» откроют центр единоборств

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11 ноября 2021, 18:37 Анна Семенова

Вскоре залы, где кипит ремонт, наполнятся детьми. Фото: Инстаграм Натальи Котовой

Спортсмены смогут посетить занятия уже в декабре.

Долгое время дворец спорта был пристанищем междугородных автобусов – здесь базировался автовокзал. Решение это было непопулярным среди челябинцев: неудобное расположение, огромные чадящие машины прямо в центре города. Благодаря голосованию на сайте «Активный житель 74» в мае было решено перенести автостанцию на прежнее место, территорию возле жд-вокзала.

В настоящий момент дворец спорта используется как гигантский центр вакцинации от ковида. Место пользуется большой популярностью, в день сюда приходят тысячи горожан.

Однако стало известно, что внутри здания идут большие работы, вскоре здесь откроется центр единоборств. Как сообщила глава Челябинска Наталья Котова, спортсмены смогут оценить помещение уже в декабре. Тхэквондо, кикбоксинг, тайский бокс, каратэ и многое другое – каждый день здесь смогут заниматься несколько сотен ребят.

А на втором этаже вместо кафе появится зал для фитнеса с раздевалками, туалетами и душевыми.

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