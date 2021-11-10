Татьяна Тарасова о решении фигуриста Артура Дмитриева перейти в сборную США: Мы теряем своих детей

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10 ноября 2021, 14:48

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Российский фигурист-одиночник Артур Дмитриев перешел в сборную США. Сейчас спортсмену 29 лет. У его есть американский паспорт. Артур Дмитриев в 2011 и 2017 годах становился пятым на чемпионате России, его лучший результат на этапах Гран-при – девятое место.

Артур Дмитриев представлял Россию в 2018 году. На этапе Гран-при в Москве он занял 11 место. Перед играми в Сочи-2014 у него была серия травм: перелом ноги и серьезная травма связок стопы. По словам Дмитриева, это отразилось на коленях, потребовались операция и длительная реабилитация.

После 2018 года фигурист решил сделать перерыв, а потом в мире появился коронавирус. Все это время Артур восстанавливался. "Сейчас я на завершающей стадии и решил попробовать себя на соревнованиях в США",- рассказал спортсмен. Фигурист объяснил, что принял приглашение Ассоциации фигурного катания США (USFSA), так как в России в нем не видят перспектив.

Легендарный тренер Татьяна Тарасова, воспитавшая олимпийского чемпиона Алексея Ягудина, считает, что решение Дмитриева перейти в сборную США является логичным, а винить в этом можно только Россию.

По словам Тарасовой, надо себя представить на его месте. "Винить в этом надо только нас. Мы теряем своих детей — разлюбили и не принимаем их", — сказала Татьяна Анатольевна Тарасова в беседе со "Спорт-Экспресс".

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