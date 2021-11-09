В Челябинске пройдут игры нового сезона Париматч Чемпионата мужской Суперлиги-2

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9 ноября 2021, 15:42 Татьяна Михайлова

Фото Юлии Боровиковой («Вечерний Челябинск»)

Баскетбольный клуб «Челбаскет» выступит на домашнем паркете после долгой выездной сессии.

В рамках Париматч в ноябре «Челбаскет» проведет 6 домашних матчей. Соперниками челябинцев станут «Нефтехимик» (Тобольск), «Мицубаскет» (Липецк) и «Тамбов».

10-11 ноября «Челбаскет» встретится с «Нефтехимиком» (начало в 19 часов); 20-21 ноября — с «Мицубаскетом» (начало в 17 часов); а 24-25 ноября с «Тамбовом» (начало в 19 часов). 10-11 ноября игры пройдут без зрителей.

Сейчас южноуральские баскетболисты активно готовятся к предстоящим матчам. Напомним, что по итогам четырех выездных игр челябинцам удалось трижды одержать победу в Майкопе и Ставрополе.

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