Южноуральские ватерполистки поборются за медали Чемпионата России

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8 ноября 2021, 16:57 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено ВК «Динамо-Уралочка»

В новом спортивном сезоне 2021/2022 выступят 2 команды клуба «Динамо-Уралочка» из Златоуста.

После триумфальной победы в Кубке России ватерполистки Челябинской области выступят на чемпионате страны. Он пройдет по стандартной формуле. В рамках предварительного этапа будут выбраны 6 команд, которые сыграют в суперлиге. Заключительным туром станет «финал четырех».

В этот раз клуб «Динамо-Уралочка» представила на чемпионат 2 команды. Их игрокам нужна практика, которую можно получить на столь крупных соревнованиях.

Первый тур состоится уже завтра. Одна из групп сыграет в Центре олимпийской подготовки «Уралочка» в Златоусте. Первый официальный матч предстоит двум командам «Динамо-Уралочке». Также в этой группе заявлены волгоградский «Спартак», казахстанская «Айша-Биби» и команда из Узбекистана. Официальное открытие турнира запланировано на 10 ноября.

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