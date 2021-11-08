Южноуральская дзюдоистка стала серебряным призером командного первенства Европы

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8 ноября 2021, 16:43 Татьяна Михайлова

Фото: https://www.judo.ru, https://www.eju.net.

21-летняя Дина Гизатулина из Кунашака выступала в составе смешанной молодежной сборной России.

Европейское первенство среди юниоров и юниорок в возрасте до 23-х лет состоялось в Венгриию В рамках турнира были организованы состязания по системе «стенка на стенку». Российским спортсменам удалось победить сборные из Турции (4:3), Австрии (4:1). Однако в матче за золото наши дзюдоисты уступили команде Грузии (2:4) и заняли второе место.

Дина Гизатулина участвовала во всех трех встречах. Она победила турчанку, уступила австрийке. А во время последнего матча использовала дополнительное время, чтобы нанести поражение дзюдоистке из Грузии.

Представительница Челябинской области поделилась, что рада своей первой европейской медали. Наставник девушки, заслуженный тренер России Морис Юсупов, оценил результат как удовлетворительный.

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