Аргументы Недели Спорт 13+

«Русская ракета» Александра Трусова не выступит на японском этапе Гран-при в Токио

, 20:45 Источник: ТАСС

«Русская ракета» Александра Трусова не выступит на японском этапе Гран-при в Токио
Александра Трусова, Raniero Corbelletti/globallook.com

Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию Александра Трусова не выступит на японском этапе Гран-при NHK Trophy.

О том, что уникальная российская фигуристка, имеющая в своем арсенале все четверные прыжки, пропустит японский этап, сообщил ТАСС источник в Федерации фигурного катания на коньках России: «Трусова не полетела в Токио, она пропустит этап».

Соревнования должны состояться в Токио 12-14 ноября. До этого Трусова одержала победу на американском этапе Гран-при в Лас-Вегасе, где выступала с травмой стопы. Из-за пропуска японского этапа фигуристка лишится возможности выступить в финале Гран-при, самом престижном соревновании первой половины фигурнокатательного сезона.

В сентябре, выступая на контрольных прокатах сборной в Челябинске, Трусова установила рекорд в женском одиночном катании, сделав в произвольной программе пять четверных прыжков.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

КС

Мнение

Легендарный парад

Легендарный парад

На Красной площади в Москве 80 лет назад состоялся легендарный парад, с которого начался наш путь к Победе 1945 года в Великой Отечественной войне. В этот день, 7 ноября, состоялись военные парады и в других городах СССР, но этот был знаковым. Потом будет не один парад на Красной площади в честь Октябрьской революции. На одном из них в честь 40-летия Октября в 1957 году повезло участвовать и автору этого материала. Каждый парад перед его проведением требует массу труда и энергии. Но тот парад, юбилей которого мы сегодня отмечаем, был действительно особым, когда участники отправлялись вместо отдыха в бой, из которого не все возвратились, но они честно выполнили свой долг перед Родиной.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью