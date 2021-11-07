«Русская ракета» Александра Трусова не выступит на японском этапе Гран-при в Токио

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7 ноября 2021, 20:45 Источник: ТАСС

Александра Трусова, Raniero Corbelletti/globallook.com

Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию Александра Трусова не выступит на японском этапе Гран-при NHK Trophy.

О том, что уникальная российская фигуристка, имеющая в своем арсенале все четверные прыжки, пропустит японский этап, сообщил ТАСС источник в Федерации фигурного катания на коньках России: «Трусова не полетела в Токио, она пропустит этап».

Соревнования должны состояться в Токио 12-14 ноября. До этого Трусова одержала победу на американском этапе Гран-при в Лас-Вегасе, где выступала с травмой стопы. Из-за пропуска японского этапа фигуристка лишится возможности выступить в финале Гран-при, самом престижном соревновании первой половины фигурнокатательного сезона.

В сентябре, выступая на контрольных прокатах сборной в Челябинске, Трусова установила рекорд в женском одиночном катании, сделав в произвольной программе пять четверных прыжков.

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