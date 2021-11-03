Евгению Плющенко исполнилось 39 лет: как сложилась карьера фигуриста

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3 ноября 2021, 12:24 Наталья Полянская

39 лет сегодня исполняется известному российскому фигуристу Евгению Плющенко.

Евгений Викторович Плющенко родился 3 ноября 1982 в Хабаровском крае. Его отец работал плотником. Когда мальчику было три года, семья переехала в Волгоград. С четырех лет он начал заниматься фигурным катанием. Из-за закрытия Волгоградской ледовой арены, Евгению пришлось в одиннадцать лет без родителей переехать в Санкт-Петербург. Мать мальчика приехала за ним только спустя год.

На международной арене Плющенко дебютировал в 1995 году на чемпионате мира среди юниоров. Евгений выигрывал все турниры, в которых принимал участие.

Впервые в истории фигурист выполнил самый сложный и по сей день каскад прыжков на этапе Гран-при Кубка России.

Стартом любительской карьеры Плющенко стала Олимпиада 2006 года. После победы на зимних Олимпийских играх в 2006 году Евгений Плющенко взял перерыв. Через три года фигурист принял участие в серии Гран-при сезона. А в 2010 году Евгений выиграл чемпионат Европы в Таллине и установил новый мировой рекорд.

Также он принимал участие в олимпийском сезоне 2013 и 2014 года.

31 марта 2017 спортсмен объявил о завершении карьеры. В этом же году он открыл академию фигурного катания под названием «Ангелы Плющенко», где готовит молодых фигуристов.

Евгений был женат дважды. Первой его женой стала Мария Ермак. В 2006 году у них родился сын Егор. В 2009 году он женился на Яне Рудковской. У пары есть двое детей.

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