После ничьей с «Ростовом» фанаты ​ освистали и оскорбили футболистов «Спартака»

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30 октября 2021, 20:53

В сегодняшнем домашнем матче российской премьер-лиги ​ против ​ футбольного клуба «Ростов» столичный «Спартак» в очередной раз ​ показал весьма невнятную игру. Финальный свисток судьи зафиксировал ничью 1:1, причём ростовчане отыгрались уже в добавленное время, воспользовавшись грубыми ошибками защитников и вратаря москвичей. Напомним, что неделю назад в предыдущем туре «Спартак» был разгромлен в Санкт-Петербурге ​ «Зенитом» - 7:1.

Собравшиеся на стадионе в Тушино болельщики вправе были ожидать от футболистов самой популярной команды в России максимальной самоотдачи, агрессивных атакующих действий. Однако реабилитироваться после «питерского позора» футболистам ​ «Спартака» не удалось. Блеклая игра высокооплачиваемых звёздных ​ «мастеров» привела ​ к справедливому ​ ничейному ​ исходу в матче с одним из аутсайдеров чемпионата. После финального свистка болельщики «Спартака», крайне неудовлетворённые результатом и качеством увиденного «действа», начали скандировать в адрес футболистов: «снимайте майки» и «мы Спартак, а вы говно».​

В послематчевом экспресс-комментарии главный тренер красно - белых португалец Руй Витория ​ признал что команде нужно усиление и новые игроки. Однако не исключено, что владелец клуба Леонид Федун в первую очередь уволит тренера. В последнее время популярную команду сотрясают скандалы, связанные с постоянной чехардой в руководстве клуба и публичной перепалкой в соцсетях жены владельца клуба Заремы Салиховой и бывшим спортивным директором Дмитрием Поповым.

Скорее всего, учитывая что в год своего столетия ​ легендарный клуб показывает столь провальные результаты, скандалы и кадровые перестановки в «Спартаке» продолжатся.

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