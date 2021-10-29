Южноуральские баскетболисты вернулись с чемпионата мужской Суперлиги-2
29 октября 2021, 14:38 Татьяна Михайлова
«Челбаскет» завоевал три победы, «Металлург» — две. Обе команды сыграли по 4 матча.
Магнитогорский клуб «Металлург» смог одержать победу над Ставрополем, но уступил Майкопу. «Челбаскету» удалось обыграть всех соперников, кроме «Динамо-МГТУ».
«Конечно, четыре победы были бы предпочтительней, однако поражение в заключительном матче оставило команде задел спортивной злости перед шестью домашними матчами в ноябре, а тренерскому штабу огромное количество пищи на долгие часы аналитики, обсуждений и разборов», — прокомментировал главный тренер «Челбаскета» Евгений Сорокин.
Добавим, что в ноябре Челябинск и Магнитогорск проведут большие домашние серии по шесть матчей со следующими командами: «Нефтехимик» (Тобольск), «МицуБаскет» (Липецк) и «Тамбов» (Тамбов).
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