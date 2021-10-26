Южноуральские ватерполистки выиграли Кубок России

Аргументы Недели → Спорт 13+

26 октября 2021, 14:38 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено ВК «Динамо-Уралочка»

Златоустовская команда «Динамо-Уралочка» завоевала престижную награду.

Кубок Росси по водному поло среди женщин завершился триумфом Челябинской области. В финальной игре с «Кинефом» из «Киришей» «Динамо-Уралочке» удалось одержать победу.

Южноуральские спортсменки перехватили инициативу в первые минуты матча. Большую часть встречи разрыв в счете составлял 3 мяча в пользу златоустовских ватерполисток. В начале четвертого периода счет составил 12:6. По три мяча забросили Мария Беснева и Анастасия Панфилова, ворота уверенно защищала Евгения Головина. Итог игры — 12:9 в пользу «Уралочки».

«Поздравляю нашу команду, эти девчонки могут и умеют побеждать, надо просто в себя верить. Мы постарались подарить праздник всей Челябинской области. И выражаю огромную благодарность руководству региона и всем нашим друзьям, и партнерам. Хороший настрой на новый сезон», — прокомментировал главный тренер команды Михаил Накоряков.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости