Южноуральские ватерполистки вышли в финал Кубка России

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26 октября 2021, 11:08 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено ВК «Динамо-Уралочка»

«Динамо-Уралочка» одержала победу в напряженном полуфинальном матче.



В Златоусте проходит Кубок России по водному поло среди женских команд. За награды сражаются лучшие сборные страны, Челябинскую область представляет «Динамо-Уралочка».

В полуфинальной игре южноуральские спортсменки встретились со «Спартаком» из Волгограда. Матч был невероятно сложным. Соперники прилагали максимум усилий, отрыва в счете не удавалось достичь ни одной команде. Победитель определился только на последних секундах: златоустовская «Динамо-Уралочка»обыграла «Спартак». Итог встречи — 9:8.

Теперь уралочкам предстоит побороться за главный трофей соревнований — Кубок России. В финальном матче южноуральские ватеполистки сыграют с «Кинефом» из Киришей, который в полуфинале обыграл «СКИФ» из Москвы.

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