Челябинец стал чемпионом мира по кикбоксингу

Аргументы Недели → Спорт 13+

25 октября 2021, 14:40 Татьяна Михайлова

Фото из личного архива Виктора Михайлова

Виктор Михайлов отличился в самом жестком разделе этого вида спорта — К1.

На соревнованиях, которые состоялись в Италии, Виктор Михайлов одержал пять убедительных побед в весовой категории до 63,5 килограммов. Его соперниками были Томас Пелант из Чехии, Дайан Иванович из Боснии и Герцеговины, Давид Мартинес из Мексики, Орфан Сананзаде с Украины, Икбол Фозилжонов из Кыргызстана.

«Я счастлив! 20 лет тренировок, пота, крови, упорного труда вложено в эту победу, — поделился Виктор Михайлов. — Для меня это очень важно было, и ради этого очень много трудился. Хочу сказать спасибо всем, кто болел и поддерживал меня в период подготовки и во время соревнований. Особенно родным, близким, своей семье, жене и сыну».

Отметим, что для представителя спортивной школы олимпийского резерва «Буревестник» и клуба кикбоксинга К1 «Клуб 74» это был третий по счету чемпионат мира. Шесть лет назад челябинцу удалось стать серебряным призером соревнований. Он также является чемпионатом Европы и семикратным чемпионом России.

В следующем году Виктор Михайлов планирует принять участие в XI Всемирных играх.

6+

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости