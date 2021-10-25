Ватерполистки «Динамо-Уралочки» одержали первую победу в Финале Кубка России

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25 октября 2021, 13:33 Татьяна Михайлова

Фото Юлии Боровиковой («Вечерний Челябинск)

Турнир проходит в Златоусте, на базе Центра олимпийской подготовки.

Челябинская область принимает финальные игры Кубка России по водному поло среди женских команд. За звание лучших борются 8 лучших коллективов страны — это команды, отобранные по результатам Чемпионата России.

Известнейшая ватерпольная команда Южного Урала «Динамо-Уралочка» начала свое участие в финале с победы. В стартовом матче против нижегородского «Буревестника» южноуральские спортсменки оказались сильнее, несмотря на то, что тренерский штаб не выставил двух ведущих игроков «Уралочки» Эльвину Каримову и Анастасию Панфилову из-за легкого недомогания.

Марии Берсневой удалось забросить в ворота «Буревестника» 6 мячей, Юлии Лаптевой — 3. Еще по два гола забили Екатерина Зеленцова и Елизавета Заплатина. Итог встречи — 17:7 в пользу «Уралочки».

В полуфинале златоустовским спортсменкам предстоит игра со «Спартаком» из Волгограда.

«Главные игры — это полуфинал и финал, надеемся, что наши лидеры вернутся в строй и помогут команде, — прокомментировал главный тренер «Динамо-Уралочки» Михаил Накоряков. — Впереди трудный сезон, цели ставим максимальные – победы во всех турнирах, где участвуем: Чемпионате России, Еврокубках и первенстве по всем возрастам».

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