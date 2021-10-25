Южноуральское дерби: челябинские футболисты сыграли с миассцами
25 октября 2021, 11:07 Татьяна Михайлова
Матч между «Челябинском» и «Торпедо» состоялся в рамках очередного тура Олимпа первенства России в ФНЛ-2. Обе команды входят в четвертую группу.
В стартовый состав футбольного клуба «Челябинск» после дисквалификации вернулись капитан Виктор Курышев и Владислав Дубровский. На защиту ворот встал Олег Новиков.
Уже в первом тайме челябинцам удалось забить два гола. Первое попадание с пенальти осуществил Виктор Киселев, затем очко команде принес Егор Дорохов. До конца матча миассцам не удалось отыграться, итог — 2:0 в пользу «Челябинска».
Эта встреча стала второй в этом сезоне для челябинцев и миассцев. «Челябинску» удалось дважды одержать победу.
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