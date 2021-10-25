Кроссовки Майкла Джордана проданы за рекордную сумму больше миллиона долларов

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25 октября 2021, 10:40 Источник: Sotheby's

Фото: twitter.com/Sothebys

Кроссовки легендарного баскетболиста Майкла Джордана проданы на аукционе Sotheby's за 1,472 млн долларов. Об этом сообщила страница аукционного дома на своей странице в Twitter.

Кроссовки были разработаны специально для Джордана, в них он выступал в своем дебютном сезоне в НБА. Это самые дорогие кроссовки, проданные когда-либо на аукционе. Несколько лет назад другая пара того же периода ушла с молотка за 190 373 доллара.

Пару купил Ник Фиорелла, собирающий также коллекционные карточки.

Двукратный олимпийский чемпион Майкл Джордан, шесть раз выигрывавший чемпионат НБА в составе клуба «Чикаго», назван самым высокооплачиваемым спортсменом в истории. Он завершил карьеру в 2003 году.

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