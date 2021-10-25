Кроссовки Майкла Джордана проданы за рекордную сумму больше миллиона долларов

Кроссовки легендарного баскетболиста Майкла Джордана проданы на аукционе Sotheby's за 1,472 млн долларов. Об этом сообщила страница аукционного дома на своей странице в Twitter.
Кроссовки были разработаны специально для Джордана, в них он выступал в своем дебютном сезоне в НБА. Это самые дорогие кроссовки, проданные когда-либо на аукционе. Несколько лет назад другая пара того же периода ушла с молотка за 190 373 доллара.
Пару купил Ник Фиорелла, собирающий также коллекционные карточки.
Двукратный олимпийский чемпион Майкл Джордан, шесть раз выигрывавший чемпионат НБА в составе клуба «Чикаго», назван самым высокооплачиваемым спортсменом в истории. Он завершил карьеру в 2003 году.
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