Нападающий «Зенита» Артём Дзюба в матче со «Спартаком» забил свой 143-й мяч в премьер-лиге
24 октября 2021, 21:42
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба в воскресенье в матче со «Спартаком» забил свой 143 мяч в премьер-лиге. Теперь Дзюба делит первое место с Олегом Веретенниковым в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов России.
Футболисты петербургского «Зенита» разгромили московский «Спартак» со счётом 7: в матче 12-го тура Чемпионата России. Это поражение стало самым крупным для красно-белых за всю историю выступлений в РПЛ.
В «Зените» дублями отличились Сердар Азмун и Андрей Мостовой. Но голу забили Клаудиньо, Артём Дзюба (с пенальти) и Александр Ерохин.
Гол престижа принадлежит спартаковцу Куинси Промесу.
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