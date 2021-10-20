Форум боевых искусств «Путь чемпиона» состоится 23 октября

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20 октября 2021, 12:11

Второй online-форум боевых искусств «Путь чемпиона» пройдет 23 октября. Его цель - популяризация и развитие боевых искусств в России. Мероприятие пройдет при поддержке Министерства спорта РФ.



Организаторы форума отмечают необходимость продвижения культурного наследия боевых искусств и спортивных единоборств в России, а также вовлечения молодежи в регулярные занятия физической культурой и спортом.



«Боевые искусства - это всегда передача опыта и знаний, это наставничество, о котором участники форума будут много говорить. Каждый из вас и организаторов, и участников, и экспертов форума - продолжает сегодня нечто более крупное и великое: наше общее дело развития боевых искусств в России», - отметил первый заместитель Руководителя администрации президента Российской Федерации и сопредседатель «Российского союза боевых искусств» Сергей Кириенко.



Форум «Путь чемпиона» предоставляет уникальную возможность для обмена опытом между начинающими спортсменами, специалистами и чемпионами по различным видам боевых искусств. Его гостями станут известные российские спортсмены-единоборцы.



Информация о регистрации для участия и программа форума доступна по ссылке https://rsbi.synergy.ru?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link/





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