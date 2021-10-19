Три ватерпольных турнира пройдут в Челябинской области

Аргументы Недели → Спорт 13+

19 октября 2021, 06:39 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено ВК «Динамо-Уралочка»

Так южноуральская команда «Динамо-Уралочка» откроет новый сезон.

Крупные соревнования состоятся на базе Центра олимпийской подготовки «Уралочка» в Златоусте. В преддверии официальных стартов, 21-23 октября, пройдет Кубок Главы Златоуста. В нем примут участие команды из Ханты-Мансийска, Волгограда, Московской области, и, конечно, златоустовские ватерполистки.

С 24 октября начнется финал Кубка России, за победу будут бороться 8 сильнейших клубов страны. «Динамо-Уралочка» в воскресенье сыграет с нижегородским «Буревестником», финал кубка пройдет 26 октября.

С 28 октября молодежный состав «Уралочки» начнет сражение за награды первенства России среди девушек до 16 лет.

0+

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости