Три ватерпольных турнира пройдут в Челябинской области
19 октября 2021, 06:39 Татьяна Михайлова
Так южноуральская команда «Динамо-Уралочка» откроет новый сезон.
Крупные соревнования состоятся на базе Центра олимпийской подготовки «Уралочка» в Златоусте. В преддверии официальных стартов, 21-23 октября, пройдет Кубок Главы Златоуста. В нем примут участие команды из Ханты-Мансийска, Волгограда, Московской области, и, конечно, златоустовские ватерполистки.
С 24 октября начнется финал Кубка России, за победу будут бороться 8 сильнейших клубов страны. «Динамо-Уралочка» в воскресенье сыграет с нижегородским «Буревестником», финал кубка пройдет 26 октября.
С 28 октября молодежный состав «Уралочки» начнет сражение за награды первенства России среди девушек до 16 лет.
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