В Челябинской области прошли соревнования в честь известного баскетболиста

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18 октября 2021, 15:02 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено Федерацией баскетбола Челябинской области

В регионе впервые состоялись Открытые соревнования по баскетболу «Лига Андрея Зубкова». Они названы именем воспитанника челябинской спортивной школы олимпийского резерва №8, а ныне игрока клуба «Зенит» Андрея Зубкова.

В турнире участвовали юноши 2006, 2008 и 2009 года рождения из 12 городов России, всего около 200 юных спортсменов. Каждая команда играла с азартом и была нацелена на победу. По итогам первого тура были определены лучшие сборные.

Юноши 2006 года рождения и младше: 1-е место заняла ДЮСШ №6 им. Расторгуева (Томск); 2-е место – СШ «Алтай-Баскет» (Барнаул); 3-е место – СШ «Триумф» (Новосибирск); самый ценный игрок — Максим Блажчук (ДЮСШ №6 им. Расторгуева, Томск). Юноши 2008 года рождения и младше: золото присуждено СШОР «Динамо» (Магнитогорск); серебро — ДЮСШ №3 имени Мышкина (Екатеринбург); бронзу — спортшкола «Кристалл» (Покачи); самым ценным игроком признан Кирилл Лопатин (СШ №3 им. Мышкина, Екатеринбург).

«Мы очень довольны результатами первого тура Лиги, — подчеркнул президент Федерации баскетбола Челябинской области Николай Сандаков. — У нас получилось провести не только спортивные соревнования, но и настоящий спортивный праздник».

«К сожалению, матчи проходили без зрителей, но обратная связь от участников, тренеров, родителей радует и вдохновляет провести следующие туры этого сезона ещё на более высоком уровне», — сообщила директор по маркетингу и коммуникациям федерации Елена Герасименко.

Организаторами соревнований выступили Федерация баскетбола Челябинской области и профессиональный баскетболист Андрей Зубков.

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