На игры волейбольного клуба «Динамо» можно будет попасть только с QR-кодом
18 октября 2021, 08:32 Татьяна Михайлова
С 18 октября в Челябинской области использование QR-кодов при проведении массовых мероприятий стало обязательным.
Новую меру по противодействию распространения коронавируса поддержали в волейбольном клубе «Динамо». «Считаем это правильным и своевременным решением. Мы ведь играем для болельщиков, и хотим, чтобы на наши игры приходило как можно больше народу. Естественно, безопасность и здоровье превыше всего — здоровье, как игроков, так и болельщиков», — прокомментировал директор клуба Юрий Кучкин.
Он добавил, что 23-24 октября пройдут первые матчи команды, на которых будут использоваться QR-коды.
О том, как будут применяться QR-коды на территории Челябинской области, подробно написано на сайте коронавирус74.рф.
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