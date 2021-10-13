Международный союз биатлонистов лишил сборную России медали Олимпиады-2014

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13 октября 2021, 07:54

Ольга Зайцева, фото: vk.com/olga_zaitseva

Международный союз биатлонистов (IBU) аннулировал результаты российской биатлонистки Ольги Зайцевой, показанные на Олимпиаде-2014 в Сочи. Зайцева была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил.

На Олимпийских играх в Сочи Ольга Зайцева в составе сборной России завоевала серебро в женской эстафете, заняла 28 место в спринте, 11 в гонке преследования, 15 в индивидуальной гонке и 23 в масс-старте.

В женской эстафете вместе с Зайцевой за Россию выступали Яна Романова, Екатерина Шумилова и Ольга Вилухина. Наши биатлонистки завоевали в Сочи второе место вслед за украинками, но их лишили медалей из-за допинговых обвинений в адрес Ольги Зайцевой.

После решения IBU аннулировать результаты россиянки, теперь на первом месте в протоколе числится сборная Украины, на втором — Норвегии, на третьем — Чехии.

Финишные протоколы IBU были обновлены 29 сентября. В документах указано, что результаты аннулированы в рамках решения Международного олимпийского комитета (МОК), - сообщается на сайте rusbiathlon.ru.

24 сентября 2020 года Спортивный арбитражный суд опубликовал удивительное решение, признав Зайцеву виновной в нарушении антидопинговых правил, а других членов команды Яну Романову и Ольгу Вилухину — оправдав, - сообщает "Спорт-Экспресс".

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