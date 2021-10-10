Челябинцы могут посетить масштабный авиамодельный фестиваль

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10 октября 2021, 16:20 Анна Семенова

Такого уровня соревнования в Челябинске пройдут впервые. Фото: сайт министерства образования Челябинской области

Но пустят туда только при наличии ПЦР или QR-кода.

23 и 24 октября Челябинск принимает два интереснейших мероприятия. Со всей страны на научно-техническую олимпиаду съедутся юные авиамоделисты, а также состоится Первенство России по авиационным зальным метательным моделям.

Зрители могут увидеть, как управляют самолетами, проходят сложнейшие трассы, соревнуются в меткости и дальности полетов.

По информации регионального министерства образования, будут представлены

Самолёты на резиномоторе, свободнолетающие модели и планеры с динамическим стартом «Катапульта». Не обойдется и без развлекательной части. Для юных гостей организуют мастер-классы, стендовая выставка авиамоделей, соревнования по робофутболу и еще много всего интересного.

Попасть на мероприятие можно всей семьей, но при соблюдении эпидемиологических правил. Все несовершеннолетние участники и зрители обязаны предоставить ПЦР-тест на ковид, а родители - QR-код о вакцинации.

Оба мероприятия будут проходить в легкоатлетическом манеже УралГУФК (ул. Энгельса, 22):

23 октября с 10.00 до 16.00 часов.

24 октября с 12.00 до 16.00 часов.

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