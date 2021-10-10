Челябинцы могут посетить масштабный авиамодельный фестиваль

Но пустят туда только при наличии ПЦР или QR-кода.
23 и 24 октября Челябинск принимает два интереснейших мероприятия. Со всей страны на научно-техническую олимпиаду съедутся юные авиамоделисты, а также состоится Первенство России по авиационным зальным метательным моделям.
Зрители могут увидеть, как управляют самолетами, проходят сложнейшие трассы, соревнуются в меткости и дальности полетов.
По информации регионального министерства образования, будут представлены
Самолёты на резиномоторе, свободнолетающие модели и планеры с динамическим стартом «Катапульта». Не обойдется и без развлекательной части. Для юных гостей организуют мастер-классы, стендовая выставка авиамоделей, соревнования по робофутболу и еще много всего интересного.
Попасть на мероприятие можно всей семьей, но при соблюдении эпидемиологических правил. Все несовершеннолетние участники и зрители обязаны предоставить ПЦР-тест на ковид, а родители - QR-код о вакцинации.
Оба мероприятия будут проходить в легкоатлетическом манеже УралГУФК (ул. Энгельса, 22):
- 23 октября с 10.00 до 16.00 часов.
- 24 октября с 12.00 до 16.00 часов.
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