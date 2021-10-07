Немецкой спортсменке грозит уголовное дело за избиение лошади

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7 октября 2021, 20:41 Источник: sport-express.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Федерация защиты животных Германии подала документы в прокуратуру против пятиборки Анники Шлой и ее тренера Ким Райзнер. Поводом для этого обращения стало избиение лошади на Олимпиаде в Токио.



Анника Шлой стала героиней мемов. На Олимпиаде в Токио ей достался конь с кличкой Saint Boy (в переводе - «святой мальчик»). Он оказался весьма упрямым – не стал прыгать даже после того, как немка пыталась его уговорить. Перед конкуром Анника лидировала и вполне могла рассчитывать на олимпийское золото.



Кадры, как немка рыдает сидя в седле, облетели весь мир. Позже выяснилось, что тренер Шлой — Ким Райзнер — после выступления избивала коня.



«Я не поняла, почему Анника Шлой не поменяла коня. У нее была такая возможность: по правилам, если твоя лошадь под другим всадником набирает ноль очков, ты можешь ее поменять», - отметила российская спортсменка Ульяна Баташова.



Известно, что Saint Boy чудил еще в первом раунде, когда на нем ехала Гульназ Губайдуллина.



Шлой и Райзнер уже получили по строгому выговору от международной федерации. Тренера после завершения турнира отправили домой за нарушение дисциплины, и теперь Ким обязана пройти «обучающие семинары по гуманному обращению с животными».



После ситуации со Шлой защитники животных предлагают вообще убрать лошадей из программы Олимпиад. Не только в пятиборье, но и в конном спорте. Известно, что на тех же Играх в Токио одного из коней-участников после серьезной травмы пришлось усыпить.



Пятиборцы уже заявили, что, в любом случае, не собираются отказываться от лошадей, поскольку это обязательная историческая составляющая вида спорта. Но определенные поправки в правилах могут быть сделаны на конгрессе международной федерации уже в ноябре этого года.





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