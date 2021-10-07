Дзюба и еще несколько россиян попали в список самых значимых футболистов мира
7 октября 2021, 09:12 Анастасия Иванова
Британский футбольный журнал World Soccer опубликовал список 500 самых значимых игроков мира.
Среди выделенных игроков оказались четыре российских футболиста. Это форварды Артем Дзюба (Зенит), Антон Заболотный (ЦСКА) и Александр Соболев (Спартак), а также полузащитник «Монако» Александр Головин. В рейтинг входят три легионера из Российской премьер-лиги: иранец Сердар Азмун и колумбиец Вильмар Барриос (Зенит), а также грузин Хвича Кварацхелия (Рубин). Всего в топ-500 присутствуют представители 85 стран и 61 чемпионата.
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