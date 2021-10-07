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Дзюба и еще несколько россиян попали в список самых значимых футболистов мира

, 09:12

Дзюба и еще несколько россиян попали в список самых значимых футболистов мира
Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Британский футбольный журнал World Soccer опубликовал список 500 самых значимых игроков мира.

Среди выделенных игроков оказались четыре российских футболиста. Это форварды Артем Дзюба (Зенит), Антон Заболотный (ЦСКА) и Александр Соболев (Спартак), а также полузащитник «Монако» Александр Головин. В рейтинг входят три легионера из Российской премьер-лиги: иранец Сердар Азмун и колумбиец Вильмар Барриос (Зенит), а также грузин Хвича Кварацхелия (Рубин). Всего в топ-500 присутствуют представители 85 стран и 61 чемпионата.

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