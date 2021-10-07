Челябинскую область ждет всплеск интереса к женскому боксу

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7 октября 2021, 08:12 Татьяна Михайлова

Фото Юлии Боровиковой («Вечерний Челябинск)

Этому поспособствует Чемпионат России по боксу среди женщин, который пройдет в Челябинске с 26 ноября по 3 декабря.

Как рассказал в ходе онлайн пресс-конференции, которая состоялась вчера в пресс-центре «Гранада Пресс», исполнительный директор Федерации бокса Челябинской области Константин Абакумов, бокс уже является одним из популярных видов спорта среди южноуральцев. Им занимается около 9 тысяч жителей Челябинской области, но женщин среди них пока не так много — примерно 300 человек.

Учитывая, что женский бокс активно развивается и на Южном Урале созданы необходимые условия, крупные всероссийские соревнования помогут вовлечь челябинцев в этот вид спорта. Эксперты отмечают, что стереотипы о якобы «неженских» направлениях устарели, поэтому жительницам региона можно смело пробовать себя практически в любом виде спорта, за исключением пауэрлифтинга, который из-за слишком тяжелых весовых нагрузок может нанести серьезный урон здоровью.

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