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Винер-Усманова заявила: Израиль не допустил россиянок на турнир перед ОИ

, 06:58

Винер-Усманова заявила: Израиль не допустил россиянок на турнир перед ОИ

Израиль запретил спортсменкам из России участвовать в предолимпийском турнире. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова рассказала о ситуации «Спорт-Экспрессу».

По словам Ирины, причина недопуска россиянок была в неблагоприятной ситуации с коронавирусом в стране. «Там было восемь судей, которые были на Олимпийских играх. И нас там не хотели видеть, как я понимаю», — заявила Винер-Усманова.

Ранее тренер рассказала о страхе сестер Дины и Арины Авериных. Она отметила, что россиянки после Олимпиады в Токио опасались, что судьи продолжат их предвзято оценивать.

На Олимпиаде в Токио Дина Аверина заняла второе место, а Арина Аверина стала четвертой. Российская сторона подала несколько протестов на работу судей. Золотую медаль завоевала израильтянка Линой Ашрам.

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