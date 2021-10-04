Кубок России по водному поло пройдет в Челябинской области

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4 октября 2021, 14:42 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено ВК «Динамо-Уралочка»

Престижный турнир запланирован на конец октября.

Согласно расписанию, опубликованному Федерацией водного поло страны, Кубок страны среди женских команд состоится 23-26 октября в Златоусте. Соревнования будут проходить на базе Центра олимпийской подготовки «Уралочка».

Участники турнира пройдут путь от четвертьфинала до решающей игры, которая определит обладателя трофея. За звание лучших поборются и южноуральские спортсменки. Первый матч для златоустовской «Динамо-Уралочки» пройдет 24 октября, ватерполистки сыграют с нижегородским «Буревестником».

Практически сразу после Кубка России в ноябре начнется новый Чемпионат Суперлиги России среди женских команд. Кроме медалей этих соревнований, «Уралочка» будет претендовать на награды молодежных и юниорских первенств страны. Следующим турниром для южноуральских спортсменок станет новый сезон ватерпольной Евролиги.

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