Южноуральское дерби: челябинские баскетболисты сыграют с магнитогорцами

Аргументы Недели → Спорт

4 октября 2021, 14:20 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

Стартовала продажа билетов на первые матчи сезона 2021-2022 Париматч Чемпионата Росси мужской Суперлиги 2.

Встречи баскетбольных клубов «Челбаскет» и «Металлург» в рамках турнира пройдут 9 и 10 октября. Они состоятся в Челябинске, во Дворце пионеров и школьников им. Н. Крупской (Свердловский проспект, 59). Начало матчей в 17 часов.

Добавим, что в минувшие выходные две южноуральские команды сражались за путевку в 1/8 финала Кубка России. Магнитогорцы уступили баскетболистам «Динамо» из Владивостока, конечный счет — 70:95. Челябинские спортсмены сыграли с «Чебоксарскими ястребами». В начала они уверенно удерживали лидерство, но затем «ястребы» перехватили инициативу и победили со счетом 94:85.

«Челбаскет» в социальных сетях и мессенджере: «ВКонтакте», Instagram, Telegram.

0+

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости