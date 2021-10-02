МОК придется решать, что делать с трансгендерами

Аргументы Недели → Спорт 13+

2 октября 2021, 11:17

Лорел Хаббард - новозеландская тяжелоатлетка, первая трансгендерная женщина на Олимпийских играх

Британские ученые провели исследование и постановили: трансгендеры обладают серьезным преимуществом перед биологическими женщинами, а значит, не могут соревноваться с ними в одной категории. Это несправедливо и травмоопасно.

Даже после перехода и снижения природного уровня тестостерона транс-женщина сильнее и выносливее, чем среднестатистическая представительница женского пола от рождения. Примерно на 10-12 процентов, что считается огромной разницей.

На данный момент, может ли человек войти в женскую категорию, определяют по тестостерону. После проведенного исследования выясняется, что это не выход. Возможно, для трансгендеров придется создавать отдельную категорию. В первую очередь это касается видов спорта, где крайне важны физические качества, а также где столкновения неравнозначных по силе могут быть опасны.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости