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Михаил Мамиашвили сообщил, что сборной России по вольной борьбе не дали улететь из Нидерландов в Осло без объяснения причин

, 17:44 Источник: РИА Новости

Михаил Мамиашвили сообщил, что сборной России по вольной борьбе не дали улететь из Нидерландов в Осло без объяснения причин
фото: pixabay.com

Членов сборной России по вольной борьбе в пятницу не пустили на борт самолета в аэропорту Схипхол (Нидерланды). Борцы направлялись в Норвегию, летели в Осло с пересадкой Нидерландах. 2 октября в Осло стартует чемпионат мира.

Предположительно, россиян не пропустили в самолет из-за нарушения действующего масочного режима.
Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил, что российской сборной "не дали улететь" без объяснения причин.

По словам Мамиашвили, "вроде как нарушили в аэропорту масочный режим", возможно, у кого-то была маска приспущена", - передает РИА Новости. Президент ФСБР подчеркнул, что российская сборная, несмотря на трудности, все равно полным составом направляется в Осло.

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