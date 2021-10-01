Михаил Мамиашвили сообщил, что сборной России по вольной борьбе не дали улететь из Нидерландов в Осло без объяснения причин
1 октября 2021, 17:44Источник:
РИА Новости
Членов сборной России по вольной борьбе в пятницу не пустили на борт самолета в аэропорту Схипхол (Нидерланды). Борцы направлялись в Норвегию, летели в Осло с пересадкой Нидерландах. 2 октября в Осло стартует чемпионат мира.
Предположительно, россиян не пропустили в самолет из-за нарушения действующего масочного режима. Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил, что российской сборной "не дали улететь" без объяснения причин.
По словам Мамиашвили, "вроде как нарушили в аэропорту масочный режим", возможно, у кого-то была маска приспущена", - передает РИА Новости. Президент ФСБР подчеркнул, что российская сборная, несмотря на трудности, все равно полным составом направляется в Осло.
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