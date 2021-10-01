Челябинские футболисты одержали победу над свердловчанами
1 октября 2021, 12:50 Татьяна Михайлова
Вчера спортсмены сыграли с командой «Урал-2».
Продолжается Олимп первенства России по футболу ФНЛ-2. В очередном туре клуб «Челябинск» со счетом 3:0 обыграл «Урал-2».
Уже на 9-й минуте Никита Касаткин забил в ворота соперника. На 58 минуте Владислав Дубровский принес еще одно очко своей команде, а пенальти Никиты Зырянова поставило точку в финале встречи.
Комментируя итог матча, главный тренер футбольного клуба «Челябинск» Михаил Сальников отметил, что доволен счетом и качеством игры. Он добавил, что его подопечные выполнили все установки и не оставили шансов соперникам.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.