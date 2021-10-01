Челябинские футболисты одержали победу над свердловчанами

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1 октября 2021, 12:50 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено ФК «Челябинск»

Вчера спортсмены сыграли с командой «Урал-2».

Продолжается Олимп первенства России по футболу ФНЛ-2. В очередном туре клуб «Челябинск» со счетом 3:0 обыграл «Урал-2».

Уже на 9-й минуте Никита Касаткин забил в ворота соперника. На 58 минуте Владислав Дубровский принес еще одно очко своей команде, а пенальти Никиты Зырянова поставило точку в финале встречи.

Комментируя итог матча, главный тренер футбольного клуба «Челябинск» Михаил Сальников отметил, что доволен счетом и качеством игры. Он добавил, что его подопечные выполнили все установки и не оставили шансов соперникам.

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