Челябинцев приглашают отметить день ходьбы

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30 сентября 2021, 09:03 Анна Семенова

Ходьба - самый доступный вид спорта. Фото: Администрация Челябинска

Присоединиться к спортивному мероприятию можно в Саду Победы 2 октября.

Около 20 тысяч любителей ЗОЖ ожидают на мероприятии, посвященному Всероссийскому дню ходьбы-2021. Всех желающих присоединиться с радостью встретят в Саду Победы (ул. Героев Танкограда, 79) в предстоящую субботу, 2 октября.

Спортивное событие посвящено 90-летнему юбилею всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Его цель – сделать более популярной ходьбу, ведь это наиболее доступный вид физической активности.

В этом году проведут только спортивные заходы, это связано с неблагоприятной эпидситуацией.

Регистрация участников назначена на 11:00.

Женщин 18+ на дистанцию 5000 метров ждут в парке в 12:00.

Мужчины 18+ стартуют на дистанции 5000 метров в 12:30.

Девушки 2004 года рождения и младше пройдут дистанцию в 3000 метров, старт в 13:00.

Юноши 2004 года рождения и младше одолеют «взрослую» дистанцию в 5000 метров. Старт в 13:20.

В 14:00 состоится церемония награждения победителей и призеров соревнований.

ФАКТ

Каждый год в Международном дне ходьбы участвуют более 12 миллионов человек из 150 стран.

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