В Челябинске состоится Чемпионат России по боксу среди женщин

Аргументы Недели → Спорт 13+

30 сентября 2021, 08:50 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

В столицу Южного Урала съедутся 250 спортсменов из 60 регионов страны.

Оргкомитет соревнований озвучил новые даты турнира: 26 ноября – 3 декабря. По итогам чемпионата будут выявлены лучшие спортсменки в 12 весовых категориях: до 48 кг, до 50 кг, до 52 кг, до 54 кг, до 57 кг, до 60 кг, до 63 кг, до 66 кг, до 70 кг, до 75 кг, до 81 кг и свыше 81 кг.

26 ноября пройдут первые предварительные поединки и церемония открытия. До 1 декабря бои будут проходить ежедневно в дневную и вечернюю сессию, во дворце спорта «Юность». Полуфинальные поединки запланированы на 2 декабря, а на следующий день состоятся финалы и церемония закрытия соревнований.

Челябинскую область на Чемпионате России представит 21 спортсменка. Среди них — бронзовый призер Олимпийских игр-2016 Анастасия Белякова, чемпионка мира и России Александра Кулешова, призер чемпионатов России Ирина Автина. Как отметил исполнительный директор Федерации бокса Челябинской области Константин Абакумов, южноуральцам будет за кого поболеть на предстоящем турнире. Соревнования обещают быть зрелищными: за звание лучших будут бороться сильные спортсменки страны.

Напомним, что в 2010 году Челябинск принимал Чемпионат России по боксу, тогда представительницы Южного Урала Александра Кулешова и Анастасия Ярина завоевали две золотые медали.

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