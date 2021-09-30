Четыре награды привезли южноуральцы с чемпионата России по дзюдо

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30 сентября 2021, 07:56 Татьяна Михайлова

Награждение Рената Саидова. Фото: https://www.judo.ru, https://www.instagram.com/judo_urfo

Соревнования прошли в Майкопе.

В личном первенстве чемпионкой стала Дина Гизатулина (78 килограмм), ученица заслуженного тренера России Мориса Юсупова и Александра Галактионова. Бронзу вручили трем представителям Челябинской области: Ирине Зуевой (57 килограмм), Таисии Киреевой (70 килограмм) и Ренату Саидову (свыше 100 килограмм). Трое медалистов тренируются в челябинской спортивной школе олимпийского резерва имени Григория Веричева.

В официальном командном зачете России по дзюдо женская сборная УрФО завоевала первое место, мужская — второе. Среди регионов южноуральской женской команде удалось стать второй.

Еще одним турниром, в котором приняли участие спортсмены Челябинской области, стал командный чемпионат России. В составе смешанной сборной УрФО 5 южноуральцев одержали победу. Это Дина Гизатулина, Виктория Васильченко, Ирина Зуева, Юлия Крутихина и Ахмед Богатырев. Их достижение высоко оценил представитель региональной команды, заслуженный тренер России Андрей Востриков.

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