Британский букмекер после поединка Александра Усика пристыдил Украину: Позор, бой не показали ни на одном украинском телеканале

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26 сентября 2021, 22:58 Источник: ren.tv

Александр Усик, фото: vk.com/oleksandr_usyk_1987

Британский букмекер Алекс Митчелл после победы Александра Усика в поединке с Энтони Джошуа пристыдил Украину, где бой не показали ни на одном украинском телеканале. Бой Александра Усика с британским боксером Энтони Джошуа в Лондоне завершился победой украинского спортсмена.

Митчелл назвал позором тот факт, что на Украине не было трансляции поединка с участием Усика против британца Энтони Джошуа. По мнению букмекера, украинцы были бы счастливы увидеть победу Усика.

Алекс Митчелл отметил, что в Англии с трансляцией все было отлично.

Британский букмекер уверяет, что он всегда говорил - Усик – прекрасный боксер. "Он был лучше Джошуа, ... был лучше в начале поединка, в течение боя, а в конце, если бы ему дали время, то он нокаутировал бы Джошуа. Усик показал себя бойцом мирового уровня", - отметил Митчелл.

По его оценке, британский боксер был слишком пассивен в этой схватке, даже преимущество в росте и весе не помогло Джошуа.

Усик отобрал у британца все титулы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

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