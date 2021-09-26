Бывший футболист «Зенита» Сергей Герасимец скоропостижно умер в возрасте 55 лет

Аргументы Недели → Спорт 13+

26 сентября 2021, 16:12

Сергей Герасимец, Футбольный клуб «ЯДРО», Вконтакте

Бывший футболист петербургского клуба «Зенита», игрок сборной Белоруссии, футбольный тренер Сергей Герасимец в воскресенье, 26 сентября, скончался на 56 году жизни. Об уходе из жизни Сергея Герасимца сообщили пресс-служба футбольного клуба и футбольный клуб «Ядро».

Сергей Герасимец был полузащитником в петербургской команде с 1997-1999 и стал причастным к первому в российской истории титулу «Зенита»- обладателя Кубка России сезона-1998/99.

В «Зените» выразили искренние соболезнования родным и близким Сергея Герасимца.

Герасимец в последнее время был главным тренером петербургского клуба «Ядро». За несколько часов до смерти Герасимец присутствовал на матче «Ядро» - «Алмаз Антей». Команда Герасимца победила, но он был удален.

Супруга футболиста рассказала, что он вернулся домой счастливый, а потом неожиданно упал.

«Большого футболиста, тренера и человека с нами больше нет...»,- сообщили в ФК «Ядро».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости