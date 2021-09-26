В Лондоне освистали украинский гимн перед боксёрским поединком Усика с британцем Джошуа
26 сентября 2021, 08:11Источник:
The Daily Star
Украинский боксер Александр Усик по итогам поединка с британцем Энтони Джошуа в Лондоне единогласным решением судей признан сильнейшим. Спортсмен завоевал чемпионские титулы WBA, IBF, IBO и WBO в тяжелом весе.
Поединок прошел на домашнем стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм» в субботу.
По данным издания The Daily Star, фанаты Джошуа начали свистеть во время исполнения украинского гимна перед началом поединка. Кроме того, болельщики освистали Усика перед выходом на ринг.
При этом своего бойца лондонцы встретили "мощным ревом".
Усик выиграл все 19 боев, 13 из них — нокаутом. До профессиональной карьеры украинец становился олимпийским чемпионом-2012 и чемпионом мира-2011 в весовой категории до 91 кг.
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