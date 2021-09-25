Павел Буре избран в совет Международной федерации хоккея
25 сентября 2021, 20:26
Знаменитый хоккеист Павел Буре избран в совет IIHF - Международной федерации хоккея. Выборы состоялись в субботу в Санкт-Петербурге на конгрессе Международной федерации хоккея.
В этом году в марте из-за санкций WADA в отношении российского спорта из совета IIHF вышел президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк. В совет организации предложили кандидатуру 50-летнего Павла Буре.
Павел Буре — призер двух зимних Олимпийских игр, серебряный - Олимпиады-1998 и бронзовый- Олимпиады-2002, чемпион мира 1990 года и бронзовый призер первенства мира 1991 года, финалист Кубка Стэнли в составе американского ФК «Ванкувер Кэнакс». Хоккеист включен в Зал славы IIHF и Зал хоккейной славы.
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