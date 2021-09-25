Люк Тардиф стал новым президентом Международной федерации хоккея

Избранный в субботу, 25 сентября, президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф прокомментировал свою победу на выборах. Он заявил, что намерен защищать и развивать этот вид спорта.
«Восемь лет назад Рене Фазель - предыдущий президент IIHF предложил мне быть казначеем. Но я все еще хоккейный парень и могу предложить больше»,- высказал Тардиф.
С победой на выборах француза поздравил президент РФ Владимир Путин. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, российский лидер лично позвонил Тардифу и Фазелю. Политик поблагодарил предыдущего руководителя IIHF за взаимодействие, сотрудничество и вклад, который он внес в мировом масштабе в развитие хоккея.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.