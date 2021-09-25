Люк Тардиф стал новым президентом Международной федерации хоккея

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25 сентября 2021, 14:35 Источник: ТАСС

шайба, фото: pixabay.com

Избранный в субботу, 25 сентября, президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф прокомментировал свою победу на выборах. Он заявил, что намерен защищать и развивать этот вид спорта.

«Восемь лет назад Рене Фазель - предыдущий президент IIHF предложил мне быть казначеем. Но я все еще хоккейный парень и могу предложить больше»,- высказал Тардиф.

С победой на выборах француза поздравил президент РФ Владимир Путин. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, российский лидер лично позвонил Тардифу и Фазелю. Политик поблагодарил предыдущего руководителя IIHF за взаимодействие, сотрудничество и вклад, который он внес в мировом масштабе в развитие хоккея.

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