Гараничев и Халили из-за проблем со здоровьем снялись с летнего чемпионата России по биатлону

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25 сентября 2021, 13:38 Источник: ТАСС

Евгений Гараничев, фото: Instagram

Бронзовый медалист зимних Олимпийских игр-2014 в Сочи Евгений Гараничев и призер чемпионата мира Карим Халили снялись с летнего чемпионата России по биатлону в Тюмени. Об этом в субботу, 25 сентября, сообщил тренер областной сборной Максим Кугаевский.

Тренер пояснил, что спортсмены испытывают недомогание. По его словам, Гараничев потренировался три дня, очень хотел пробежать спринт и эстафету за команду, но у него поднялась температура.

«Поскольку в октябре у них сборы в горах, ехать на высоту недолечившись категорически нельзя»,- добавил Кугаевский.

Он отметил, что отсутствие Гараничева является большой потерей для областной команды.

25 августа в рамках соревнований в Тюмени пройдёт спринтерская гонка. 26 сентября состоится эстафета.

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