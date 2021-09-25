В Челябинске открывается современная футбольная площадка

Аргументы Недели → Спорт 13+

25 сентября 2021, 07:20 Анна Семенова

Площадка построена по самым современным стандартам. Фото: администрация Челябинска

Сегодня и завтра можно посетить соревнования на новом поле.

Новый спортивный объект появился на территории «Лыжной базы», на северо-западе Челябинска (там, где раньше зимой заливали каток). Все здесь обустроено по самым современным стандартам. Два футбольных поля 60x40 с разметкой для игры формата 8х8, которые при необходимости можно быстро переделать в 4 мини-площадки 20х40 для игры в формате 5х5. Искусственная трава, вечернее освещение. Сплошная радость для спортсменов.

Как пояснили в администрации Челябинска, площадку построили на деньги частного инвестора. В эти выходные, 25 и 26 сентября можно посетить ее презентацию и соревнования детских и взрослых команд.

25 сентября в 10:00 состоится Кубок Открытия под эгидой Открытой Любительской Футбольной Лиги 8x8 Челябинской области для взрослых любительских команд.

26 сентября в 11:00 всех желающих ждут на Кубке Открытия для детских команд в формате 5х5. В соревнованиях примут участие детские футбольные школы города Челябинска.

Адрес площадки: г. Челябинск, Комсомольский проспект, 92.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости