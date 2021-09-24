Владислав Третьяк: Олег Знарок - главный тренер сборной России по хоккею, контракт заключен на один год
24 сентября 2021, 14:36
Олег Знарок стал главным тренером сборной России по хоккею, контракт с ним заключен на один год. О том, что Знарок назначен главным наставником в пятницу объявил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Знарок будет наставником нашей команды на зимних Олимпийских играх и чемпионате мира.
Валерий Брагин, бывший главным тренером сборной, станет консультантом Знарка.
Третьяк отметил, что Знарок пользуется авторитетом среди игроков НХЛ, есть надежда, что он сможет сплотить команду. Олег Знарок был главным тренером российской сборной с 2014 по 2018 год, под руководством наставника команда победила на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане и чемпионата мира - 2014 в Минске, завоевала серебро на ЧМ-2015, бронзу на ЧМ-2016 и ЧМ-2017.
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