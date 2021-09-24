В одном из ТРК Челябинска появится скейт-парк

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24 сентября 2021, 13:52 Татьяна Михайлова

Скейт-парк на площади Революции смонтиронтировали в мае. Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

На площадке организуют бесплатные занятия для всех желающих.

Все лето в Челябинске работали два уличных скейт-парка: на площади Революции и в парке культуры и отдыха имени Ю. Гагарина. Во время межсезонья и зимы любители скейтборда, велосипедов BMX и самокатов смогут тренироваться на крытой площадке в ТРК «Куба». Этот проект реализует управление по физической культуре и спорту администрации города Челябинска совместно с Федерацией скейтбординга Челябинской области.

Открытие скейт-парка в торговом комплексе запланировано на 15 октября. Как рассказал начальник городского управления по спорту Максим Клещевников во время пресс-конференции, прошедшей в медиахолдинге «Гранада Пресс», в этом скейт-парке будут регулярно работать два инструктора. Они проведут бесплатные тренировки для детей.

В Челябинске есть и другие спортивные площадки, на которых проводятся занятия по скандинавской ходьбе, футболу, дартсу и другим видам спорта. Расписание всех открытых тренировок опубликовано на сайтах управления по физической культуре и спорту, а также подведомственного ему учреждения «Спортивный город».

Добавим, что спортом занимается 43% южноуральцев. По словам руководителя региональной Дирекции спортивно-массовых мероприятий и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» Александра Беленкова, 185 тысяч жителей Челябинской области имеют значки ГТО.

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