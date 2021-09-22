Паралимпийцев из Челябинской области наградили денежными сертификатами

Аргументы Недели → Спорт

22 сентября 2021, 17:53 Анна Семенова

Губернатор Алексей Текслер поздравил чемпионов. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Спортсмены собрались в правительстве для встречи с губернатором.

Торжественное награждение победителей и участников Паралимпиады состоялось сегодня, 22 сентября, в областном правительстве. Губернатор Алексей Теслер тепло приветствовал почетных гостей. В своей речи он восхитился мужеством и силой спортсменов и передал слова гордости от всех южноуральцев.

Кроме приятных слов паралимпийцы получили и денежные премии. Всем, кто принял участие в важных соревнованиях, но не выиграл, выдали сертификат на 400 тысяч рублей, их тренерам – на 200 тысяч.

Обладательница бронзы Анна Сапожникова получила сертификат на 800 тысяч рублей, ее тренер – на 400. Валерия Шабалина, которая на этих Играх взорвала пьедестал, завоевав три золотые и одну серебряную медали, получила пять миллионов рублей, ее тренеру вручили 1 миллион. Пловец Дмитрий Черняев не смог посетить мероприятие. Но за свою золотую медаль он получит два миллиона рублей.

После официальной части Алексей Текслер пригласил спортсменов попить чаю и поговорить в неформальной обстановке.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости