Приморцы ярко выступили на Всероссийских юношеских Играх боевых искусств

Аргументы Недели → Спорт 13+

22 сентября 2021, 05:05

Фото министерства физической культуры и спорта Приморского края

XIII открытые Всероссийские юношеские Игры боевых искусств для спортсменов в возрасте от 10 до 18 лет принесли представителям Приморья крупный успех. Они завоевали на турнире 23 медали, в том числе 10 золотых.

Приморский край на масштабных соревнованиях в Анапе, прошедших 5-21 сентября, приставляли воспитанники краевых федераций самбо, айкидо, кендо, ушу, джиу-джитсу и киокусинкай. Всего же на юношеских Играх боевых искусств атлеты состязались по 22 видам спорта, уточнили в краевом министерстве физической культуры и спорта.

Стопроцентный результат продемонстрировали самбисты Приморья. Александр Логвиненко, Матвей Арданкин, Данил Бурылов и Никита Пирогов завоевали золотые медали в своих весовых категориях и третье место в общекомандном зачёте.

Алексей Кононов в турнире айкидо в одиночном разряде стал вторым, а Иван Короченцев занял третье место. У девочек бронзу завоевала Елизавета Заемская. А вместе с Данилом Искучековым они стали победителями в парном разряде.

В соревнованиях по ушу приморцы добились отличного результата. «Золото» и «серебро» завоевали Елизавета Ганжа и Мария Зверева, на счету Софьи Плохотниковой две медали – золотая и бронзовая. Ещё одна золотая медаль на счету Милены Югай, Артемий Исайкин стал серебряным призером, а Артем Абдуллин – бронзовым.

Серебряные медали завоевали Сергей Дьяконов и Ярослав Сапронов в личных выступлениях на соревнованиях по кендо. В командных выступлениях отличились Виктория Мугир, Данил Твердохлеб и Сергей Дьяконов, у них бронзовая медаль.

Сильнейшей в соревнованиях по джиу-джитсу в разделе «не-ваза» стала Ангелина Фролова, а третьей стала Юлия Жданюк. Ещё одну бронзу – в разделе «файтинг» заслуженно получил Михаил Глазков из Владивостока.

XIII открытые Всероссийские юношеские Игры боевых искусств проведены в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» при поддержке Министерства спорта России.

Юных атлетов в Приморье готовят в рамках реализации региональной госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020 - 2027 годы.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости