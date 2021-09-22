Иван Штыль принёс Приморью ещё две награды чемпионата мира

Аргументы Недели → Спорт 13+

22 сентября 2021, 03:55

Фото – Международная и Всероссийская федерации гребли на байдарках и каноэ

Представляющий в составе сборной России Приморский край спортсмен на завершившемся в Копенгагене первенстве мира по гребле на байдарках и каноэ удостоен сразу двух наград – «золотой» и «бронзовой»

Турнир был приурочен к 100-летнему юбилею Датской федерации гребли, отмечаемому в этом году. Спортсмены из 56 стран состязались на озере Багсвард в 28 видах программы. Новшеством этого чемпионата мира стала ещё одна дисциплина для смешанных экипажей каноэ-двоек на дистанции 200 метров. Именно в ней победили Иван Штыль и Ирина Андреева.

Иван Штыль не первый год достойно представляет Приморье и Россию на самых ответственных и престижных соревнованиях. Очередным его успехом стала победа в новой дисциплине, отметили в министерстве физической культуры и спорта Приморского края.

«Иван Штыль и Ирина Андреева выступали как смешанный экипаж каноэ-двойки и выиграли золотые медали на дистанции двести метров, преодолев её за тридцать девять и десять сотых секунды. Второе место заняли поляки, третьими стали венгры», – уточнили в краевом спортивном ведомстве.

Сам спортсмен заметил, что этот сезон для него, как и для сборной России, выдался тяжёлым.

«Но заключительный день чемпионата мира у нас богат на результат, надеюсь, что в следующем сезоне мы сделаем правильные выводы», – сообщил Иван Штыль.

Второй наградой титулованного приморского гребца стала бронзовая медаль, завоёванная им на каноэ-четвёрке вместе с Павлом Петровым, Михаилом Павловым и Виктором Мелантьевым на 500-метровой дистанции.

В общекомандном зачёте сборная России с тремя золотыми и пятью бронзовыми медалями заняла на чемпионате мира в Дании четвёртое место. Первыми стали венгры (6-8-4), вторыми – белорусы (4-2-2), третьими – украинцы (3-1-1). По общему числу наград первое место также у Венгрии (18), на втором месте – Россия и Белоруссия, завоевавшие по восемь наград.

С успешными выступлениями приморского гребца и его наставника, заслуженного тренера России Дмитрия Адаева поздравил министр спорта Приморского края Жан Кузнецов.

«Для Ивана Штыля эта золотая медаль на чемпионате мира стала уже семнадцатой. Любая награда, завоеванная на мировом первенстве в конкурентной борьбе среди сильнейших спортсменов, – это очень высокое достижение, а золотая – вдвойне. Своими выступлениями он прославляет приморскую школу гребли и наш регион далеко за его пределами», – подчеркнул Жан Кузнецов.

Иван Штыль – заслуженный мастер спорта, он один из самых титулованных гребцов планеты: бронзовый призёр Олимпийских игр, 17-кратный чемпион мира, 16-кратный чемпионом Европы, многократный призёр чемпионатов мира, победитель и призёр этапов Кубка мира и чемпионатов России.

Гребля на байдарках и каноэ – базовый вид спорта в Приморье. Спортсмены краевой федерации на протяжении семи десятилетий успешно выступают как в у себя в стране, так и на международных соревнованиях. Приморские гребцы неоднократно добивались самых высоких достижений – становились чемпионами и призёрами Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы и страны.

В посёлке Лозовый Партизанского городского округа в этом году завершается масштабная реконструкция гребной базы «Олимпийская». После окончания работ она превратится в круглогодичный центр спортивной подготовки сборных команд Приморского края и России не только по гребле, но и другим видам спорта. Обновление ведётся в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». В июле этого года на гребной базе заключительный этап подготовки перед Олимпиадой-2020 в Токио провела сборная России по гребле на байдарках и каноэ. Спортсмены и тренеры высоко оценили преобразования на обновленной базе, назвав её одной из лучших в стране.

Также в крае реалиуется региональная госпрограмма «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020 - 2027 годы.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости